Фильм о создателе атомной бомбы обогнал байопик про группу Queen

"Богемская рапсодия", байопик о группе Queen и Фредди Меркури, больше не лидер среди биографических фильмов.

Картина режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер" рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Сюжет с элементами жанра триллер строится вокруг книги Кая Берда и Мартина Шервина "Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прметея". Главную роль в фильме сыграл Киллиан Мерфи.

Со дня премьеры 12 июля и на данный момент "Оппенгеймер" собрал в прокате 912 млн. долларов против картину "Богемская рапсодия" с 902 млн. Создатели планировали собрать сумму вдвое меньше.