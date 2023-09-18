Роналду попал мечом в телеоператора. Видео

16 сентября в рамках чемпионата Саудовской Аравии состоялся футбольный матч между командами "Аль-Наср" и "Аль-Раеда". Нападающий "Аль-Наср" Криштиану Роналду пробил мимо ворот во время штрафного и угодил мячом в лоб телеоператора.

После неудачного удара футболиста мяч полетел в сторону оператора, который старается удержаться на ногах, но мяч сильным ударом попадает не в ворота, а в телеоператора, у которого образовалась гематома.

Встреча завершилась победой "Аль-Наср" 3:1.