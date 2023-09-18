Российску певицу Мару наградили медалью Минобороны РФ "Генерал-майор Александр Александров" за более чем 30 концертов в зоне СВО и на передовой позиции.

Пресс-секретарь и директор певицы Капитолина Деловая рассказала о том, что приказ был подписан 29 июня этого года, в нем говорится:

"Медалью "Генерал-майор Александр Александров" награждается за личный вклад в создание и популяризацию военно-патриотической музыки России и развитие армейской музыкальной культуры".