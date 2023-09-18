Фигуристу не разрешили катать номер под Rammstein

Вице-чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник рассказал, что ему пришлось отменить свое выступление с номером под песню группы Rammstein.
Он признался, что показать яркий номер под трек немецкой группы. Выступление фигурист тщательно разрабатывал в течение четырех месяцев и представил на мастер-классе его тренера Тамары Москвиной.
Однако не зависящие от него обстоятельства вынудили его оставить старую программу, что вызвало сожаление как у самого спортсмена, так и у всей команды. Изданию «Чемпионат» он рассказал, что был вынужден отменить хореографию за день до выступления и в итоге выступил с прошлогодней программой.
«Накануне отъезда, Тамара Николаевна Москвина пришла ко мне и показала электронное письмо, где было сказано, что выступать под песни немецкой группы непатриотично и плохо, а также была просьба разобраться в музыкальном сопровождении в различных видах спорта», - заявил Петр.
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