Фигуристу не разрешили катать номер под Rammstein

Вице-чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник рассказал, что ему пришлось отменить свое выступление с номером под песню группы Rammstein.

Он признался, что показать яркий номер под трек немецкой группы. Выступление фигурист тщательно разрабатывал в течение четырех месяцев и представил на мастер-классе его тренера Тамары Москвиной.

Однако не зависящие от него обстоятельства вынудили его оставить старую программу, что вызвало сожаление как у самого спортсмена, так и у всей команды. Изданию «Чемпионат» он рассказал, что был вынужден отменить хореографию за день до выступления и в итоге выступил с прошлогодней программой.

«Накануне отъезда, Тамара Николаевна Москвина пришла ко мне и показала электронное письмо, где было сказано, что выступать под песни немецкой группы непатриотично и плохо, а также была просьба разобраться в музыкальном сопровождении в различных видах спорта», - заявил Петр.