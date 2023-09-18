В Магаданской области водитель не справился с управлением и сорвался со скалы

Инцидент произошел на девятом километре Ольской трассы в ночь на 18 сентября на Никольской косе. Водитель не справился с управлением своего автомобиля, сорвался с обрыва и пролетел на невероятное расстояние - 200 метров вниз.

Для доставки помощи спасателям пришлось преодолеть значительное расстояние на квадроциклах и пешком. Они смогли достать пострадавшего из машины и передали его медицинским работникам. У мужчины были только ушибы и порезы, что по сравнению с такой серьезной аварией можно назвать настоящим чудом.

Представители МЧС отметили, что обычно подобные происшествия имеют более тяжелые последствия, и поэтому этот случай с выжившим автомобилистом можно считать исключительным.