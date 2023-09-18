iPhone 15 в России пользуется большим спросом, чем предыдущие модели

После официального объявления цен на iPhone 15, количество предзаказов в России значительно выросло по сравнению с предыдущей линейкой.

За первые два дня количество предоплаченных заказов на iPhone 15 превысило почти втрое количество заказов на iPhone 14.

Наибольшим спросом пользуются смартфоны из серии Pro и Pro Max. Практически 94% всех предзаказов приходится на модели с расширенными возможностями и улучшенной производительностью, в то время как iPhone 15 и 15 Plus составляют лишь 6% от общего числа предзаказов.

Большинство покупателей выбирают смартфоны с объемами памяти 128 и 256 Гб (две трети всех заказов). Что касается цветовых предпочтений, для смартфонов Pro наиболее популярными стали Natural Titanium и Blue Titanium, а для моделей 15 и 15 Plus — черный и розовый.

Цена на самую доступную модель iPhone 15 составляет около 125 тысяч рублей, а на самую дорогую модель — почти 250 тысяч рублей.