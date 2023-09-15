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33-я церемония вручения Шнобелевской премии прошла он-лайн

Сноб, фото The Guardian
Опубликовано: 15.09.2023 13:18 0 2021
33-я церемония вручения Шнобелевской премии прошла он-лайн

Во время 33-й церемонии вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), которая прошла в онлайн-формате 14 сентября, были награждены ученые из разных стран в различных областях науки.

Британский палеобиолог Ян Заласевич получил премию в области химии и биологии за объяснение того, почему многие ученые любят лизать камни.

Группе психологов из Франции, Великобритании, Малайзии и Финляндии была вручена премия в области литературы за их исследования "чувств, которые испытывают люди, повторяющие одно слово много раз".

Нейропсихологи и биологи из Аргентины, Испании, Колумбии, Чили, Китая и США получили премию в сфере коммуникаций за исследование "умственной деятельности профессионалов в чтении слов задом наперед".

Исследователи из Индии, Китая, Малайзии и США получили премию в области машиностроения за свои работы по "оживлению пауков для использования в качестве механических захватывающих устройств".

Изобретатели из Южной Кореи и США получили приз в сфере общественного здравоохранения за свое изобретение "Стэнфордский туалет", способный быстро анализировать выделения человека с использованием различных технологий.

Ученым из США, Канады, Македонии, Ирана и Вьетнама была вручена премия в области медицины за их исследования "количества волос в ноздрях человека, основанные на сравнении с использованием трупов".

Исследование ученых из Испании, Швейцарии, Франции и Великобритании о "влиянии половой жизни анчоусов на перемешивание вод в океане" было признано лучшим в сфере физики.

Японские специалисты получили премию в сфере диетологии за их эксперименты по исследованию "влияния электрических палочек и соломинок на вкус еды".

Ученым из Китая, Канады, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, США и Японии был вручен приз в области образования за их исследования "скуки учителей и студентов".

Наконец, американские психологи были награждены за проведенный ими эксперимент на городской улице, чтобы определить количество прохожих, которые останавливаются и смотрят вверх, когда видят незнакомцев, смотрящих вверх.

Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году и является пародией на Нобелевскую премию. Она вручается за необычные и остроумные исследования с целью привлечения внимания к науке, медицине и технологиям. Сумма премии за 2020 год составляла около 10 долларов США.

Сноб, фото The Guardian
Опубликовано: 15.09.2023 13:18 0 2021
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