33-я церемония вручения Шнобелевской премии прошла он-лайн

Во время 33-й церемонии вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), которая прошла в онлайн-формате 14 сентября, были награждены ученые из разных стран в различных областях науки.
Британский палеобиолог Ян Заласевич получил премию в области химии и биологии за объяснение того, почему многие ученые любят лизать камни.
Группе психологов из Франции, Великобритании, Малайзии и Финляндии была вручена премия в области литературы за их исследования "чувств, которые испытывают люди, повторяющие одно слово много раз".
Нейропсихологи и биологи из Аргентины, Испании, Колумбии, Чили, Китая и США получили премию в сфере коммуникаций за исследование "умственной деятельности профессионалов в чтении слов задом наперед".
Исследователи из Индии, Китая, Малайзии и США получили премию в области машиностроения за свои работы по "оживлению пауков для использования в качестве механических захватывающих устройств".
Изобретатели из Южной Кореи и США получили приз в сфере общественного здравоохранения за свое изобретение "Стэнфордский туалет", способный быстро анализировать выделения человека с использованием различных технологий.
Ученым из США, Канады, Македонии, Ирана и Вьетнама была вручена премия в области медицины за их исследования "количества волос в ноздрях человека, основанные на сравнении с использованием трупов".
Исследование ученых из Испании, Швейцарии, Франции и Великобритании о "влиянии половой жизни анчоусов на перемешивание вод в океане" было признано лучшим в сфере физики.
Японские специалисты получили премию в сфере диетологии за их эксперименты по исследованию "влияния электрических палочек и соломинок на вкус еды".
Ученым из Китая, Канады, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, США и Японии был вручен приз в области образования за их исследования "скуки учителей и студентов".
Наконец, американские психологи были награждены за проведенный ими эксперимент на городской улице, чтобы определить количество прохожих, которые останавливаются и смотрят вверх, когда видят незнакомцев, смотрящих вверх.
Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году и является пародией на Нобелевскую премию. Она вручается за необычные и остроумные исследования с целью привлечения внимания к науке, медицине и технологиям. Сумма премии за 2020 год составляла около 10 долларов США.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.