МЧС нашли заблудившегося в лесу пенсионера

Пожилой грибник из Новгородской области заблудился в глухом лесу и провел там целых девять дней. Местные власти регионального МЧС были официально оповещены о данном происшествии и немедленно приняли меры по организации поисково-спасательной операции. На поиски пропавшего присоединились волонтеры, работая вместе с профессионалами.

После долгой поисковой работы удалось отыскать затерявшегося мужчину в болотистой местности Старорусского района. Грибника, изможденного и истощенного, пришлось буквально выносить на руках из глубины леса. Мужчину сразу же передали врачам, которые оказывают ему необходимую помощь.

Ранее стало известно, что на Камчатке нашли семидесятилетних туристов, пропавших в конце августа.