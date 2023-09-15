МТС повысила абонентскую плату

Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность такого решения компании МТС.

Из-за возросших затрат на обслуживание оборудования и необходимости инвестирования денежных средств в улучшение работы компании и ее расширение, было принято решение повысить стоимость абонентских тарифов.

По данным компании, с 28 сентября на некоторые тарифы плата будет увеличена на 59 рублей, при этом скидки оператор обещал сохранить.

После жалоб на компанию со стороны абонентов, ФАС намерена провести проверки и в случае нарушений антимонопольного законодательства примет меры в отношении оператора.