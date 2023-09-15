ИИ правильно поставил диагноз, что не смогли сделать 17 врачей

Газета The Daily Mail опубликовала историю Алекса, у которого с самого детства были постоянные боли, нарушения в движении и перепады настроения. К тому же, мальчик перестал расти в определенный момент.

Мать Алекса в течение трех долгих лет пыталась выяснить причину этого заболевания, и в результате обращения к 17 врачам от педиатра до стоматолога, ничего не было выявлено. В конечном итоге, она решила обратиться к искусственному интеллекту.

Благодаря ChatGPT был поставлен редкий диагноз - расщепление позвоночника и аномалии развития спинного мозга. Алексу была сделана необходимая операция, которая прошла успешно.

Согласно проведенным исследованиям, ChatGPT правильно устанавливает диагнозы в 72% случаев, что сопоставимо с профессиональными врачебными консультациями.