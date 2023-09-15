Актер Александр Петров женился на случайно встретившейся 22-х летней девушке, о чем он написал в своем блоге.

"Это Вика. Виктория Александровна Петрова. Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда ОНА - понимаешь в секунду. Я - публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и тд - поэтому и делаю пост - это моя жена Вика. Викуля. Она - лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное это главный текст в моей жизни. Простите, кому пока не сказал. Мы ещё не успели.

Мы познакомились случайно на улице. И в общем-то через несколько встреч просто поженились. Сразу всё поняв. Вика - ни актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьёй, не мучайте её, прошу, мы любим друг друга. Всем желаю любви. Она всегда неожиданна. Если верил! По-настоящему. Ваш Саша. Очень счастливый!".

По иронии судьбы актер сериала "Полицейский с Рублевки" женился в Барвихе.