81-летняя пенсионерка за рулем собственного кабриолета. Видео

В Омской области наградили бабушку, которая на самодельном кабриолете возила губернатора региона через сгоревшее село. Надежда Кучумова, в возрасте 81 года, получила знак отличия «За служение Омской области» III степени, после 47 лет работы на ферме и воспитания троих сыновей вместе с мужем.

Надежда, несмотря на свой пенсионный возраст, продолжает активно вести свою жизнь. Она занимается сбором грибов и ягод, а также регулярно навещает знакомых и близких в соседних поселениях. Более того, не так давно наша бодрая бабушка освоила компьютер, чтобы быть в курсе последних новостей.