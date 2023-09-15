Папарацци "поймали" небритого Пола Маккартни

В конце дня в рубрике "Россия и мир" свежие фото Пола Маккартни. Вездесущие папарацци поймали сэра Пола Маккартни выходящего с охраной из своего офиса.

Журналисты Dilymail решили, что музыкант возвращается к имиджу 1969 года, когда тот был с похожей бородой, правда не седой, как сейчас.



Dailymail, beatles.ru Опубликовано: 15.09.2023 18:21 147