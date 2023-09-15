Акула напала на туристку в Египте и откусила ей руку. Видео

В популярном курортных городов Египта, Дахабе, произошел ужасный случай. Молодой парень и девушка купались на пляже около отеля, когда на них неожиданно напала акула. Девушка потеряла сознание, находящиеся рядом люди успели быстро достать потерпевшую из воды и доставить в больницу.

Акулу обнаружить не удалось, а пляж временно закрыт.