Российские кинотеатры идут на риски показывая фильмы без лицензии

Российские кинотеатры заведомо идут на штрафы, показывая фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" без прокатного удостоверения. При этом каждая киносеть принимает решение о показе этих фильмов самостоятельно, отметили опрошенные ТАСС эксперты в киноотрасли.

Ранее в расписании на сайтах некоторых российских кинотеатров, за исключением крупных федеральных киносетей, появилась информация о показах фильмов "Барби" режиссера Греты Гервик и "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Обе картины показывают в рамках бесплатного предсеансового обслуживания перед российскими короткометражными фильмами, поскольку у голливудских картин нет прокатного удостоверения. "Барби", в частности, можно увидеть перед лентой "Быстрые свидания", "Оппенгеймера" показывают перед анимационным фильмом "Дубак".

"Условно говоря, последствия здесь разделяются на два типа, первое связано с нарушением авторских прав, - сказал ТАСС генеральный директор ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин. - Но поскольку правообладатель этого фильма прекратил работу на территории России и, как показывает практика, не пытается препятствовать или наказывать тех, кто нарушает их авторские права таким способом, риски для решившихся на этот шаг кинотеатров достаточно призрачные. Куда более понятные риски касаются административных нарушений, за которые может "покарать" наше министерство культуры. Потому что прокатное удостоверение и "Барби", и "Оппенгеймеру" не может быть выдано в силу того, что формально это должен делать именно правообладатель".

Штраф за прокат или показ фильма без прокатного удостоверения в России составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, за повторное нарушение - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Решение о таких показах владельцы киносетей принимают самостоятельно, отмечают эксперты.