Искусственный интеллект разработал для компании Coca Cola новый напиток

"Попробуй вкус будущего" - гласит рекламный слоган.

Новый напиток Coca Cola Y3000 Zero Sugar является плодом фантазии на тему: Coca Cola 3000 года. Для разработки вкуса сотрудники компании использовали искусственный интеллект.

Напиток исключает содержание сахара, что видно и из его футуристического дизайна. На упоковке появится специальный QR-код для перехода на сервис Creation Hub. Нейросеть будет делать ваши фото, так будто они сняты в 3000 году. Напиток выпустят ограниченным тиражом и будет распространятся в странах Африки, Европы, Китая и Северной Америке.