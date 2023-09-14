В Бразилии обнаружили гибрид лисы и собаки. Видео

В Бразилии впервые обнаружен вид скрещивания лисы и собаки. Ученым потребовалось сделать генетический анализ, чтобы определить вид этой самки. Результат показал, что это - полукровка.

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