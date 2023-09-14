В Кремле по прежнему пользуются дисковым телефоном - "вертушка"

Если вы помните телефоны с дисковым набором, то наверняка удивитесь, что правительство РФ, до сих пор используют их в работе.

В Кремле дисковые телефоны появились в двадцатых годах прошлого века. Если раньше абонента соединяла телефонистка, то с открытием в стране АТС, они стали не нужны. Абонент самостоятельно набирал номер телефона. В народе такой телефон назвали "вертушкой", мечта советской номенклатуры тех лет, быть подключенным к Крмлевской АТС.

Сегодня правительственная связь насчитывает более 30 тысяч абонентов. В кабинетах членов правительства, как кнопочные, так и дисковые телефоны. На столе у президента РФ Владимира Путина несколько телефонных аппаратов, коммутатор и та самая "вертушка".

Зачем же таким "древним" аппартом связи пользоваться в наше время? Те, что до сих пор на столах главнокомандующих страны, создавались в семидесятые годы. Так как это были экземпляры для "специальной " связи, то сделаны они безукоризненно, максимальное качестов на века. Они застрахованы не только от сбоев в работе, в них гарантирована мощная защита от прослушивания.

Зачем менять лучшее на новое?