Австралийский паук получил свое название в честь Тома Харди и Венома

Брюхо нового рода австралийского паука напоминает голову персонажа Marvel.

Бразильские ученые из университета Мердока и Федерального университета открыли новый род пауков. Брюшко самца этого паука напомнила первооткрывателям героя вселенной Marvel Венома, которого сыграл актер Том Харди.

В ходе своего последнего путешествия на юге Австралии ученые, обладающие обширным научным опытом, собрали огромное количество экземпляров необычных пауков. По их внешним признакам, эти пауки кардинально отличались от всех известных и изученных видов. Однако, после длительных исследований, удалось отнести их к семейству пауков-кругопрядов Araneidae Clerck, которое является третьим по величине в Австралии.

Следовательно, ученые обнаружили новый род пауков, которому было дано название Venomius tomhardyi. Это название было выбрано в связи с особенной головной частью паука, напоминающей животный ядовитый характер, характеризующийся ярким черным узором, особенно у самцов.

Ученые также пришли к выводу о том, что Venomius tomhardyi, обитающие в этом районе, строят свои сети в виде округлой вертикальной паутины. Если пауков случайно потревожить днем, они быстро прячутся в дуплах деревьев, так как ведут спокойную и уединенную жизнь.