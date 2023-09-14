Стал известен лайн-ап фестиваля "Дикая мята-2024"

Еще сентябрь, а уже известен примерный состав участников фестиваля "Дикая Мята" 2024. Впервые на фестивале выступит поп-панк группа "План Ломоносова" ("сатерический панк-рок", как они себя сами определяют). Это достаточно известный коллектив, который возглавляет актер Александр Ильин младший ("Изображая жертву", "Интерны", "Таинственная страсть" и др.).

Среди других новичков фестиваля: Рита Дакота, Starkillers, а так же - Drummatix, Найк Борзов, polnalyubvi, Вадяра Блюз, Gilead, Soltwine, Минаева, Levandowskiy & Sche, «Чемодан Гризли» и Blizkey.

Предводитель фестиваля Александр Клюкин состав участников добавляется и составляется с учетом пожеланий посетителей и гостей этого музыкального праздника.

«Каждый год лайн-ап пополняется звездными дебютантами, которых также определяют наши поклонники: например, нас давно просили позвать Риту Дакоту, The Starkillers и «План Ломоносова» и вот артисты в лайн-апе. Мы, конечно, в самом начале: зрителей ждет встреча с самыми яркими молодыми артистами и, конечно, часто обсуждаемыми большими звездами, но уже сейчас понятно, что это будет легендарно!» — говорит Клюкин.

В 2024 году фестиваль пройдет с 14 по 16 июля в Тульской области. Напомню, что в этом году фестиваль мог снова пройти в Калужской области, но многие встретили эту новость негативно.