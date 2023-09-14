В Англии сотрудница полиции догнала преступника на детском велосипеде. Видео

Сотрудница полиции из Великобритании попросила у ребенка его велосипед, чтобы преследовать преступника.

Харриетт Тейлор преследовала 47-летнего преступника в центре английского города Портсмут, графство Гэмпшир. Встретившейся ей на пути мальчишка на велосипеде натолкнул на мысль продолжить преследование на его транспортном средстве. Удивленный просьбе полицейского, мальчик разрешил воспользоваться его велосипедом.

Тейлор удалось догнать и задержать мужчину, который обвиняется в краже со взломом, а мальчику вернулся его "велик". Сцена возвращения запечатлено на фото.

Ранее сообщалось, что британская полиция задержала преступника, который пытался укрыться в мусорном баке. Его обнаружили с помощью тепловизора.