Пенсионер отсудил 31 миллион рублей за преступление которого не совершал

Фатхулла Исхаков из Башкирии, которому исполнилось 86 лет провел в тюрьме 13 лет за чужое преступление. Отсидевший срок гражданин получил компенсацию морального вреда в 31 миллион рублей.

Фатхулла больше пятидесяти лет вел борьбу за то, чтобы его реабилитировали, мужчина требовал с Минфина РФ 450 миллиона рублей, добится выплаты он сумел только в мае этого года.

Это первое и беспрецедентное, по словам Верховного Суда РФ, решение, когда был отменен столь давний приговор и выплачена крупная сумма денег пострадавшему.