Ученые выяснили, что человек носил обувь 148 тысяч лет назад

Археологи обнаружили древние следы, которые говорят о том, что наши предки носили обувь еще 148 тысяч лет назад. Современный анализ найденных отпечатков ног в Южной Африке, привел археологов к мысли, что древние люди обувались в сандалии на твердой подошве.

Исследования ихнологических данных с тремя палеонтологическими поверхностями на Кейп-Кост в Южной Африке, в сочетании с неоихнологическими исследованиями, позволяют предположить, что доисторические люди действительно использовали обувь во время пересечения дюн в среднем каменном веке.

Исследование, опубликованное в журнале Ichnos, указывает на то, что необычные характеристики этих отпечатков могут быть самыми древними свидетельствами использования обуви для защиты ног от острых камней в древности. Хотя исследователи не делают окончательных выводов относительно использования обуви в прошлом, хорошо сохранившиеся следы на каменных плитах в трех разных местах вдоль побережья Кейпа говорят о длительном использовании обуви. Ученые не смогли точно определить возраст следов, найденных на Кейп-Кост, но они предполагают, что следы, обнаруженные в месте, известном как Кляйнкранц, могут быть старше 148 000 лет, основываясь на возрасте сопутствующих пород и отложений.

Аналогичные отпечатки, оцененные в возрасте от 73 000 до 136 000 лет, были также обнаружены на участке Гукамма. Следы не показывают отпечатки пальцев ног, что отличает их от следов босых ног. Вместо этого, видны закругленные передние концы, четкие края и возможные следы крепления ремня.

Исследователи отмечают, что размеры следов соответствуют размерам следов гомининов, что может указывать на то, что следы могли быть оставлены юными создателями следов или маленькими взрослыми гомининами. Для подтверждения этого вывода исследователи провели эксперимент, оставив свои собственные следы в сандалиях, похожих на те, которые могли быть использованы в древности.