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Фантастический блокбастер "Луна" выходит на экраны страны

Кинокультура
Опубликовано: 14.09.2023 09:01 0 147
Фантастический блокбастер &quot;Луна&quot; выходит на экраны страны

Фильм об астронавте, который выживает на темной стороне луны во время не прекращающегося метеоритного дождля "Луна" выйдет в российский прокат 28 сентября. Премьера пройдет в тридцати городах страны.

2029 год. Южная Корея отправляет на Луну трех астронавтов, но из-за вспышки на солнце космический корабль терпит крушение. В живых остаётся лишь один член экипажа, которому удается высадиться на обратной стороне Луны. Все силы NASA и лучших специалистов Земли направлены на спасение его жизни. Теперь весь мир, затаив дыхание, следит за попытками спасти молодого астронавта, который борется за жизнь под непрекращающимся метеоритным дождем.

 

Кинокультура
Опубликовано: 14.09.2023 09:01 0 147
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