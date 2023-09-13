Поступила в продажу книга Квентина Тарантино "Киноспекуляции"

Сегодня в России начались продажи книги Квентина Тарантино "Киноспекуляции".

Документальная работа режиссера рассказывает о фильмах снятых в семидесятых годах прошлого века, которые сильно повлияли на режиссера. В книге присутствуют выдержки из мемуаров, зрительского дневника и истории Голливудского кино. Тарантино проводит анализ, какими бы были известные киногерои, если бы история пошла по другому.

"Киноспекуляции" - вторая книга Тарантино. Ранее Квентин издал расширенную версию истории рассказанной в его фильме "Однажды в Голливуде".

Сейчас книгу можно купить в онлайн магазинах, книжная версия поступит на прилавки на следующей неделе.