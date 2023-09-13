В Карагандинской области Казахстана зафиксирована вспышка бруцеллеза. Видео

Вспышка бруцеллеза (зоонозная инфекция, болезнь передающаяся от животного человеку). Опастность представляют продукты животного происхождения и сами животные. Основные симптомы заражения - потеря аппетита, утомляемость и сильная головная боль. В области уже девятнадцать случаев заражения

Заразится от пораженного человека нельзя, продукты запрещено вывозить. Подробности в видеосюжете.