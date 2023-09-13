Мужчина чудом увернулся от фуры. Видео

В Красноярске произошел удивительный инцидент. Мужчина смог за доли секунд увернуться от фуры, потерявшей управление. Согласно сообщению Красноярского управления автомобильных дорог, происшествие произошло на Северном шоссе рядом с Солонцовым вечером 11 сентября.

Водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего его грузовик столкнулось с барьерным ограждением и ушло в кювет. В то время по обочине шоссе шел мужчина, который моментально отреагировал на приближающуюся фуру и успел увернуться от нее.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как этот молодой человек ловко отскочил от грузовика и скатился с откоса дороги. К сожалению, информации о состоянии водителя грузовика нет. Однако, по кадрам видеонаблюдения видно, что после аварии к кабине грузовика подошли проезжающие мимо автомобилисты, чтобы оказать помощь.