Экс-жена "самого жестокого преступника Британии" впервые за 50 лет посетила его в тюрьме

По информации, предоставленной Daily Mirror, известный преступник Великобритании Чарльз Бронсон наконец-то увиделся со своей бывшей женой, 71-летней Айрин Данро, после 50-летней разлуки.

Чарльз Бронсон, который многие СМИ называют "самым жестоким преступником Британии", и Айрин Данро познакомились еще в юности, поженились в 1971 году и развелись в 1976 году, когда Бронсон оказался за решеткой. Несмотря на развод, они поддерживали контакт все эти годы, но лично не встречались.

На данный момент, Айрин утверждает, что Бронсон хочет восстановить их отношения и даже предложил ей повторный брак. Она говорит, что Бронсон считает ее своей единственной истинной любовью и даже планирует подарить ей кольцо на Рождество.

Тем не менее, для Айрин важнее всего вытащить Бронсона из тюрьмы, и она сейчас сконцентрирована на этой задаче, а не на аспектах романтических отношений.

Чарльз Артур Сальвадор, более известный под именем Чарльз Бронсон и рожденный как Майкл Гордон Петерсон в 1952 году, впервые попал за решетку в 1974 году за ограбление почтового отделения. Его имя стало известно благодаря его непокорному поведению и нападениям на сотрудников тюрем. Он 10 раз брал заложников, результатом чего стали травмы 20 тюремщиков. Таким образом, его называют самым жестоким заключенным Великобритании.