Новые правила в путешествиях на поездах

С сентября вступили нововведения для проезда на поезде, путешественник делит нижнюю полку с владельцем нижней.

Место у столиков пассажиры нижней полки должны будут уступать соседям с верхней, но по расписанию.

93 пункт приказа Минтранса гласит: "По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи".

Предоставлять место соседу сверху придется по расписанию:

- утром с 07:00 до 10:00 — не более 30 мин.;

- в обед (12:00 до 15:00) — не более часа;

- вечером с 19:00 до 21:00 — не более 30 минут.