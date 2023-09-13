Главная мировая новость дня. Картина Ван Гога нашлась

Картина "Весенний сад" Винсента Ван Гога, которая была украдена из голландского музея 3,5 года назад, наконец найдена. По информации Reuters, произведение искусства было обнаружено найдено, сообщает Гронингенский музей, которому оно принадлежит.

В 2020 году "Весенний сад" был выставлен в музее Сингер Ларен, расположенном неподалеку от Амстердама. Кража произошла 30 марта, в самый разгар пандемии COVID-19, когда весь мир находился на карантине. Воры проникли в музей и разбив стеклянные двери, похитили картину.

Большую роль в поиске картины сыграл голландский детектив-искусствовед Артур Бранд. Согласно данным AFP, он великолепно разбирался в работах Ван Гога и это помогло ему выйти на след воров. Анонимный мужчина вернул ему полотно, завернутое в наволочку и пакет. Стоимость картины оценивается от 3 до 6 млн. евро.

В Гронингенском музее сообщили, что хоть "картина пострадала, но, на первый взгляд, в хорошем состоянии". В настоящее время произведение находится в музее Ван Гога в Амстердаме.

"Весенний сад" или "Сад священника в Нюэнене весной" была написана Ван Гогом в 1884 году. Картина изображает сад возле дома священника в небольшом голландском городке Нюэнене, где проживали родители художника.