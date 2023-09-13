На чем путешествует Ким Чен Ын

Ким Чен Ын прибыл в Россию на своем знаменитом бронированном поезде, совершая тем самым свою десятую зарубежную поездку в качестве главы КНДР. Верность семейной традиции, он, как и его отец и дед, предпочитает путешествовать по железной дороге. Известно, что поезд Кима способен развивать скорость до 60 км/час и предположительно состоит из 90 вагонов. Однако бронирование присутствует только в рабочих и спальных апартаментах вождя.

Южнокорейские СМИ называют этот состав "настоящим поездом-крепостью".

Первый железнодорожный вагон, подаренный лично Иосифом Сталиным, был основателю Северной Кореи Ким Ир Сену. Хотя поезд Кима выглядел как обычный плацкарт, он был настоящей бронемашиной. На нем Ким Ир Сен проехал 368 тысяч километров. Сегодня этот сталинский вагон выставлен в одном из музеев Пхеньяна.

Составы поезда были модернизированы с 1950-х годов. В 2009 году южнокорейская газета "Чосон Ильбо" опубликовала подробный репортаж о поезде Ким Чен Ира, самый подробный рассказ о транспорте северокорейских вождей.