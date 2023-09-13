Илон Маск потерял сознание от русской водки

Известный американский миллиардер Илон Маск, находясь в Москве в начале 2000-х годов, столкнулся с неприятной ситуацией. По информации издания Business Insider, во время своего посещения столицы России он потерял сознание после нескольких рюмок водки.

Главная цель визита Маска в Москву заключалась в обсуждении возможности приобретения российских ракет для запуска миссии на Марс. Однако, перед отправкой в российскую столицу, миллиардер присутствовал на вечеринке в Париже, что привело к утреннему похмелью уже по прибытии в Москву.

В ходе обеда в известном ресторане Маску подавали водку, чем добродушно угостили и российские бизнесмены, которые даже подарили ему бутылку содержащей изображение самого миллиардера на фоне Марса.

Несмотря на роскошную встречу и положительную атмосферу, после нескольких проведенных рюмок, Илон Маск почувствовал себя плохо, начал придерживать голову рукой и вскоре оказался в полном отключении.