Более 2,5 милиарда людей в мире до сих пор находятся без доступа в интернет

На данный момент у более двух с половиной человек на Земле нет доступа во всемирную сеть.

Согласно последним данным, число людей, лишенных доступа к интернету в мире, снизилось на 100 миллионов человек за год, достигнув отметки примерно в 2.6 миллиарда человек, по информации от Международного союза электросвязи при ООН.

Известно, что количество интернет-пользователей в странах с низким доходом, в среднем, возросло на 17%, однако доля таких людей все еще не превышает 33% от общего населения данных государств. Международный союз электросвязи также утверждает, что полная интеграция всех жителей нашей планеты в сеть возможна к 2030 году.

С учетом текущих данных, на огромной популяционной массе земного шара, которая превысила отметку в 8 миллиардов человек в ноябре 2022 года, отсутствует доступ к интернету для менее чем трети населения.

Во всех городах с населением от 100 000 человек планируют развернуть сети 5G. В этот же период начнется коммерческая эксплуатация сетей 6G.