Барби на роликах, Терминатор. Шутки россиян по поводу въезда в ЕС

Новые правила въезда в Европу вызвали широкую реакцию в социальных сетях и стали предметом множества шуток и мемов.

В воскресенье Еврокомиссия озвучила дополнительные требования для въезда, что удивило многих россиян. Некоторым показалось, что теперь только супергерои или вымышленные персонажи, такие как Терминатор или Серсея Ланнистер, смогут пройти таможенный контроль, а затем придется научиться вязать трусы.

В списке предметов, которые могут быть запрещены на границе, оказались личные автомобили, смартфоны, ноутбуки, фотоаппараты, женская одежда, драгоценности, косметика, чемоданы, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, рельсы, вагоны поезда, битум, недостроенные здания и множество других предметов.

Это вызывает тревогу и неопределенность, поскольку одна страна может проигнорировать некоторые из этих ограничений, в то время как другая обратит на них внимание.

Большинство предметов из списка можно легко найти в багаже любого туриста, и идея внезапного столкновения с ограничениями на ввоз показалась многим абсурдной и странной.

Возникает вопрос, действительно ли европейцы заставят людей ходить голыми по улицам? Эта идея напомнила некоторым появление Т-800 в фильме "Терминатор", где герой не мог переноситься во времени в одежде, поэтому боевики начинались со сцены с голым Шварценеггером, который забирал одежду у ближайших хулиганов.

Иногда также упоминались сцены с позорным шествием Серсеи Ланнистер из сериала "Игра престолов", куклой "Барби" или персонажем из фильма "Криминальное чтиво". Некоторые даже предположили, что теперь людям придется носить свои личные вещи на себе или научиться создавать их на месте.

В понедельник Еврокомиссия вынуждена была повторно разъяснить правила. Представитель ведомства сообщил, что личные автомобили с российской регистрацией действительно запрещены, однако пограничники все же не будут изымать одежду у путешественников. Илья Рожков, пресс-секретарь российского посольства в Германии, подчеркнул, что массового изъятия автомобилей на границе у россиян не происходит. Все же он рекомендует не провоцировать таможенников и лучше оставить зарегистрированный в России автомобиль дома.