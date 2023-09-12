Мизулина попросила Минобороны призвать вернувшегося в Россию Милохина

В своем телеграм-канале глава организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась к руководству Министерства обороны с просьбой рассмотреть возможность призыва известного тиктокера Дани Милохина в ряды Вооруженных сил.

Она отметила, что Милохин ранее вызвал недовольство многих россиян своими русофобскими высказываниями. Теперь, по мнению Мизулиной, он вернулся в Россию и не имеет оснований для отсрочки от призыва в армию, особенно в свете предстоящей осенней призывной кампании.

По словам главы "Лиги безопасного интернета", такой призыв будет способствовать патриотическому воспитанию Милохина, который сможет доказать свою преданность и верность Родине, держа оружие в руках. Похожую точку зрения высказал и телеведущий Владимир Соловьев, считая, что армия научит Милохина Родину любить.