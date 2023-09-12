Европе грозит нашествие красных муравьев

Ведущее издание Guardian оповестило о потенциальной угрозе, которую представляют для городов Европы супер колонии красных огненных муравьев.

Согласно сообщению Патрика Баркхэма, журналиста издания Guardian, европейские страны находятся под угрозой вторжения красных огненных муравьев. Отмечается, что данный вид муравьев, известный как Solenopsis invicta, способен нанести значительный ущерб сельскохозяйственным посевам, а также повредить различное электрооборудование.

Баркхэм подчеркнул, что эти муравьи уже обосновались на территории Италии и способны быстро распространиться по всей Европе. Свою экспансию они облегчают благодаря нынешним погодным условиям, среди которых особую роль играет глобальное потепление.

Журналист также отметил, что в процессе распространения Solenopsis invicta происходит значительное уменьшение разнообразия и количества местной флоры и фауны, что является серьезной проблемой.