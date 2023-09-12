Россиянки отказываются рожать из-за материальных проблем

В результате опроса, проведенного ВЦИОМом среди россиянок репродуктивного возраста, не планирующих рождение детей в ближайшие пять лет, стало ясно, что почти 40% из них отказываются от этой идеи в связи с финансовыми проблемами.

Материальное положение и жилищные условия являются основными барьерами, и таким мнением поделилась часть опрошенных. На втором месте по причинам отказа от деторождения оказалась политическая нестабильность, указанная 38% женщин. Еще 37% опрошенных заявили, что у них уже есть дети.

В целом, ситуацию в головах россиянок гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов охарактеризовал как "не очень позитивную" и выразил уверенность в том, что такая тенденция не способствует демографическому взрыву в ближайшем будущем.