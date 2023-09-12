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Чтобы быстрее добраться до работы, жители Шаньси повредили Китайскую стену

120.ru
Опубликовано: 12.09.2023 16:38 0 108
Чтобы быстрее добраться до работы, жители Шаньси повредили Китайскую стену

Семейная пара из провинции Шаньси (Китай) проломила Великую Китайскую стену!

Мужчине и женщине надоело каждое утро делать длинный крюк вокруг стены, чтобы попасть на работу. Путь решили сократить расширив уже имевшуюся в стене незначительную брешь. Пара нанесла повреждения большого размера, для того, чтобы там проехал их экскаватор. 

Найти вандалов не составило большого труда, по следам оставленным экскаватором на грунтовой дороге, полицейские быстро вычислили предприимчивых китайцев.

К сожалению, ущерб нанесенный памятнику оценивается, как непоправимый.

 

120.ru
Опубликовано: 12.09.2023 16:38 0 108
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