Новый признанный иноагент радуется своему статусу

В списках иноагентов Минюста появился лидер российской группы "Порнофильмы" Владимир Котляров.
"Котляров открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан РФ. Выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории России. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", — объяснили в Минюсте.
В своем блоге музыкант уже успел высказаться по данному поводу: "Ребят, всем спасибо за тёплые слова. Что хочу сказать от себя: лично мне вообще абсолютно ***" (всё равно).
После чего музыкант анонсировал европейское турне "Порнофильмов", который пройдет по городам Германии, Испании, Швейцарии, Норвегии и Польши.
Как считают в Минюсте, поступок Котлярова недальновидный, так как долго уехавшие иноагенты не смогут существовать за счет русскоязычного населения европейских стран, многие концерты уже отменяются.
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