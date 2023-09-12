Новые "Папины дочки" будут без закадрового смеха

Поклонники семейного сериала "Папины дочки" с нетерпением ждут выхода нового сезона, который стартует в следующий понедельник.

Продюсер проекта Вячеслав Муругов уверен в успехе новых "дочек", но у создателей сериала есть опасения. Они связаны с тем, что в продолжении семейной истории отсутствует закадровый смех.

За последние 16 лет с момента выхода оригинальной версии в стандартах съемки ситкомов произошли значительные изменения.

Большинство сериалов того времени снимались в замкнутых помещениях без четвертой стены. Характеры персонажей в них были гипертрофированы, а шутки сопровождались закадровым смехом. "Папины дочки" тоже не были исключением. Даже в последнем, двадцатом сезоне, который вышел в 2013 году, мы все еще слышали закадровый смех, несмотря на то, что съемки уже проходили в большом павильоне и на открытых локациях.

Однако создатели беспокоятся о реакции фанатов на это обновление. "Это является основной причиной тревоги. Теперь у нас не будет закадрового смеха, и постановка сцен будет совершенно иной, также актеры работают по-другому. Мы могли бы продолжать снимать все, как раньше, но это было бы устаревшим стилем, и нам этого совсем не хочется. Мы очень надеемся, что в новом формате сериал будет также интересен для зрителей", - сообщил продюсер проекта Вячеслав Муругов.