Nestle не будет строить завод кормов для животных в России

Nestle, швейцарская корпорация, решила отказаться от строительства фабрики для производства домашних кормов на территории промышленно-логистического парка "Южный" в Новосибирской области, рассказал Лев Решетников, министр экономического развития региона. Согласно его заявлению, предполагаемые инвестиции оценивались в 10 миллиардов рублей.

Планировалось, что завод будет полностью функционировать в следующем году, а первые линии производства должны были быть запущены уже в 2023 году. Производительность предприятия оценивалась в 75 тысяч тонн кормов ежегодно. Информация о приостановке дочернего проекта компании Nestle - Nestle Purina PetCare, была получена в конце осени 2022 года.



Ранее, из-за ослабления рубля, российское отделение Nestle приняло решение повысить цены на детское питание.