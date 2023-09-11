Спустя более ста лет опровергли измены Льва Толстого жене

"По словам старшего научного сотрудника Государственного музея Льва Толстого в Москве Дарьи Еремеевой, Лев Толстой оставался верен своей жене Софье на протяжении всей их 48-летней совместной жизни.

"Дом Толстых всегда был открыт для родственников и друзей, и после смерти писателя воспоминания о нем появлялись на протяжении долгих лет, написанные теми, кто провел хотя бы день или два в Ясной Поляне или усадьбе в Хамовниках. И все эти воспоминания не содержали никаких уличений в адрес Льва Толстого, хотя среди авторов были не только его друзья", — поделилась Еремеева.

Прошу заметить, что никаких доказательств неверности Толстого пока не было обнаружено сотрудниками его музеев как в Москве, так и в Ясной Поляне (Тульская область). И в свете 195-летия со дня рождения писателя в 2023 году, это становится все более актуальным."

РИА "Новости" Опубликовано: 11.09.2023 16:50 149