На Арбате мужчина сломал статую принцессы

В субботу, в Москве на Арбате произошел казусный случай. Мужчина залез на статую "Принцесса Турандот" у театра имени Вахтангова. После чего неожиданно упал с нее вместе со скульптурой. Неизвестный госпитализирован, проводится проверка МВД по данному факту.

Скульптура "Принцесса Турандот" у здания театра имени Вахтангова установлена в 1997 году в честь 75-летия первой постановки одноимённого спектакля.