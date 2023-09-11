В Думе обсудят стандарт здоровой шаурмы

Вице-спикер Госдумы, член фракции "Новые люди" Владислав Даванков сообщил, что на начало осенней сессии в нижней палате парламента запланирован круглый стол, посвященный вопросам безопасного питания. Это мероприятие будет организовано с участием Роспотребнадзора, Минздрава и других экспертов, для обсуждения стандартов приготовления шаурмы.



"Необходимо довести это дело до конца, поскольку на кону стоит не только здоровье, но и фактически жизни людей", - подчеркнул господин Даванков.



Уже в июле и августе Владислав Даванков обратился в Роспотребнадзор с запросом о разработке стандартов для шаурмы. По словам вице-спикера, на его запрос был получен рецепт "ЗОЖ-шаурмы" с сайта "Здоровое-питание".



За последние два месяца было отмечено заметное увеличение случаев отравления шаурмой. Например, в конце августа в Москве пострадали 53 посетителя придорожного кафе "Бистро-24" из-за отравления шаурмой. В ночь на 7 сентября 22 человека в городе Львове Курской области также отравились шаурмой, одна девушка погибла от инфекционно-токсического шока. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ (продажа товаров, не отвечающих требованиям безопасности с неосторожностью, повлекшая смерть человека). В настоящее время торговая точка закрыта.

Коммерсант Опубликовано: 11.09.2023 14:50 173