Найдена новая причина крушения проекта "Луна-25"

Потенциальной причиной аварии миссии "Луна-25" могла стать дефектность навигационного прибора "Биус-Л", который до этого не проходил испытаний в космическом пространстве.



Данный прибор предназначен для определения положения и скорости движения космической станции. Полученная информация передается на компьютер станции, откуда затем происходит отправка команды двигателю. Источник агентства отметил, что надежность любого прибора зависит от его успешных испытаний в реальных условиях космического полета.



"Всегда лучше предпочесть испытанное устройство перед новинкой. Прибор 'Биус-Л' не был подвергнут испытаниям в космосе", - пояснил собеседник.



Тем не менее, сбой в работе навигационного прибора является только одной из предполагаемых версий, и окончательное решение будет принято аварийной комиссией.



Миссия "Луна-25" стала первой российской экспедицией к Луне за последние 47 лет. Целью космического аппарата было приземлиться около южного полюса спутника Земли и провести научные исследования в течение минимум года.



"Луна-25" была запущена 11 августа с космодрома "Восточный". Из-за инцидента 19 августа двигатель станции не выключился в установленное время и продолжал работать на 43 секунды дольше необходимого, что привело к крушению аппарата на поверхности Луны.



Позднее лунный разведывательный орбитальный аппарат зафиксировал появление нового кратера на поверхности Луны. По данным NASA, это место может оказаться местом разбившийся "Луны-25".

Роскосмос Опубликовано: 11.09.2023 13:50 222