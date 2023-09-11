В Марокко число погибших в результате землетрясения достигло 2122 человек

Магнитуда землетрясения в Марокко достигла 6,8 баллов в ночь на 9 сентября и продолжалась несколько секунд. Через 19 минут произошел афтершок магнитудой 4,9. В результате стихийного бедствия пострадали более 2059 человек, из которых 1404 находятся в критическом состоянии. Трагическая цифра погибших составляет более 2000 человек.
Сильное землетрясение с магнитудой 6,8 баллов потрясло Марокко поздно вечером 8 сентября. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения был зарегистрирован в городе Игиль провинции Аль-Хауз, на юге от Марракеша, около 70 км. Землетрясение произошло на глубине 11 км. Согласно отчетам МВД Марокко, погибло 2012 человека, а число пострадавших достигло 2059, включая 1404 с серьезными травмами и находящиеся в критическом состоянии. Из-за разрушения дорог, засыпанных обломками, спасатели сталкиваются с трудностями в доступе к удаленным горным деревням, наиболее пострадавшим от землетрясения.
Почти во всех городах, расположенных в пределах горного хребта Высокий Атлас, нанесены разрушительные повреждения, сообщает AP. Некоторые отдаленные населенные пункты остались без электричества и мобильной связи.
В результате стихийного бедствия пострадали также исторические сооружения, такие как мечеть Аль-Кутубия, построенная в XII веке, а также красные стены, окружающие старый город Марракеш, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Королевство объявило трехдневный траур, и на всех общественных зданиях флаги были приспущены.
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