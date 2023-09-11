Подросток ранил четверых взрослых в Ростовской области

Утром 11 сентября в хуторе Красный Десант в Ростовской области произошло нападение, в результате которого четверо взрослых были ранены. Инцидент был подробно описан губернатором региона, Василием Голубевым, в его телеграм-канале.

По данной информации, нападавший, скрываясь под маской, вошел в школу с ножом, сначала ранил трех сотрудников учебного заведения, а затем одного из родственников ученика. В результате задержания нападавшего, его лицо идентифицировали очевидцы.

Сообщается, что дети не пострадали, а состояние раненных оценивается как незначительное.

Голубев утверждает, что нападавшим оказался ученик 9-го класса той же школы, который страдает от психического заболевания. Однако, из-за его неадекватного состояния, он пока не допрашивается.

Согласно телеграм-каналу Baza, школьник не имел конфликтов с кем-либо, за исключением напряженных отношений с учительницей по обществознанию, которая, по его мнению, "не понимала" его. Сами ученики часто считали его "странным". После нападения с ним произошел эпилептический припадок, что по словам родных, с ним впервые.

Подросток проживает с бабушкой, в тот день утром он взял нож на кухне и поспешил в школу. Войдя в школьное здание, он надел маску "анонимуса", что вызвало замечание вахтерши. Ученик школы начал угрожать женщине, и вмешался дедушка одного из учеников. Во время конфликта, Григорий извлек нож и ранил мужчину, а также учительницу английского языка.