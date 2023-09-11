Во время танца житель Подмосковья чуть не лишился детородного органа

И смех, и грех.9 сентября жителю Подмосковья, профессиональному столяру из Белоруссии, пришлось столкнуться с неприятностью во время празднования своего 29-летия.

После веселого застолья, во время страстного танца с подругой, именинник неудачно упал на работающий вентилятор. Под тяжестью тела, в результате этого казуса, колесо устройства отлетело в сторону, а остов впился в его интимное место.

Глубокая рана была настолько серьезной, что мужчина решил обратиться за помощью в больницу. Там ему было сделано необходимое лечение, и врачи наложили швы на причинное место.

Вконтакте Опубликовано: 11.09.2023 18:28 146