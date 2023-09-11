Калуга Обнинск
Главная Новости Россия и мир
Работодатель года-2023 Дроны Бренд года-2023 История Калуги Статьи

Эмодзи признали эквивалентом подписи в документе

Unsplash
Опубликовано: 11.09.2023 10:19 0 164
Эмодзи признали эквивалентом подписи в документе

Арбитражный суд Краснодарского края одобрил эмодзи "большой палец вверх" как согласие на условия договора купли-продажи. Это решение оставили без изменений в Апелляционном суде Ростова-на-Дону.

В марте 2022 года предпринимательница из Ростова-на-Дону, и владелец торгового киоска в виде ретро фургона Volkswagen T1 заключили договор купли-продажи, согласно материалам дела. В договоре было указано, что все документы, передаваемые по электронной почте и мессенджерам, имеют юридическую силу.

В процессе переписки стороны согласовали цвет. Покупательница написала "Хорошо желтая полоска на белом фоне", на что мужчина прислал ей эмодзи с поднятым большим пальцем вверх. Затем женщина перечислила задаток в размере 479 500 рублей из общей стоимости автомобиля, которая составляла 685 000 рублей. Однако фургон так и не был доставлен, и в июле гражданка подала иск.

Ответчик утверждал, что задержка в поставке фургона связана с несогласованностью по цвету. По его мнению, использование эмодзи не является подтверждением условий договора, так как они могут толковаться по-разному, и закон не придает им юридической силы.

Арбитражный суд указал на то, что этот знак в обычно принятом и распространенном понимании в онлайн общении означает "отлично". Доводы продавца были отклонены, так как он не предоставил альтернативное адекватное значение эмодзи. Кроме того, в дальнейшей переписке мужчина не уточнил свой ответ, что означает, что ему не требовались дополнительные пояснения для выполнения договора. Таким образом, суд удовлетворил иск предпринимательницы и обязал продавца вернуть ей всю сумму задатка, а также уплатить проценты в размере 27 500 рублей.

Unsplash
Опубликовано: 11.09.2023 10:19 0 164
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Как поддерживают молодых работников, прошедших службу в армии на калужских предприятиях
Новикомбанк научил принимать правильные финансовые решения
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ «ЭКО-СЧЕТ»
Новикомбанк увеличил кешбэки
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Все опросы
Новости партнеров
Скачать Prezi бесплатно
Зачем собакам груминг: прихоть или необходимость
Что такое льготная ипотека?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru