Эмодзи признали эквивалентом подписи в документе

Арбитражный суд Краснодарского края одобрил эмодзи "большой палец вверх" как согласие на условия договора купли-продажи. Это решение оставили без изменений в Апелляционном суде Ростова-на-Дону.
В марте 2022 года предпринимательница из Ростова-на-Дону, и владелец торгового киоска в виде ретро фургона Volkswagen T1 заключили договор купли-продажи, согласно материалам дела. В договоре было указано, что все документы, передаваемые по электронной почте и мессенджерам, имеют юридическую силу.
В процессе переписки стороны согласовали цвет. Покупательница написала "Хорошо желтая полоска на белом фоне", на что мужчина прислал ей эмодзи с поднятым большим пальцем вверх. Затем женщина перечислила задаток в размере 479 500 рублей из общей стоимости автомобиля, которая составляла 685 000 рублей. Однако фургон так и не был доставлен, и в июле гражданка подала иск.
Ответчик утверждал, что задержка в поставке фургона связана с несогласованностью по цвету. По его мнению, использование эмодзи не является подтверждением условий договора, так как они могут толковаться по-разному, и закон не придает им юридической силы.
Арбитражный суд указал на то, что этот знак в обычно принятом и распространенном понимании в онлайн общении означает "отлично". Доводы продавца были отклонены, так как он не предоставил альтернативное адекватное значение эмодзи. Кроме того, в дальнейшей переписке мужчина не уточнил свой ответ, что означает, что ему не требовались дополнительные пояснения для выполнения договора. Таким образом, суд удовлетворил иск предпринимательницы и обязал продавца вернуть ей всю сумму задатка, а также уплатить проценты в размере 27 500 рублей.
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