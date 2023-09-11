29 сентября - дата выхода нового романа Виктора Пелевина

Виктор Пелевин, известный писатель с многолетним стажем, порадует своих читателей новым романом под названием "Путешествие в Элевсин", который ожидается на прилавках книжных магазинов уже 29 сентября. Ее также можно будет купить по подписке и в онлайн магазинах.

Эта книга станет неким продолжением знаменитого произведения Пелевина "Transhumanism Inc", вышедшего еще в 2021 году. Восторг и ожидание поклонников писателя достигает апогея, ведь в основе сюжета лежит таинственная "мускусная ночь" — событие, которое приподняло завесу над тайной восстания алгоритмов, чуть не унесшего в своем пучине нашу планету.

Начало продаж запланировано на 20:23 по московскому времени.

"Путешествие в Элевсин" станет юбилейным, двадцатым по счету романом Виктора Пелевина, что является еще одной причиной радоваться и ожидать с нетерпением этой книги.