Калуга Обнинск
Главная Новости Россия и мир
Работодатель года-2023 Дроны Бренд года-2023 История Калуги Статьи

29 сентября - дата выхода нового романа Виктора Пелевина

Букмейт
Опубликовано: 11.09.2023 09:12 0 165
29 сентября - дата выхода нового романа Виктора Пелевина

Виктор Пелевин, известный писатель с многолетним стажем, порадует своих читателей новым романом под названием "Путешествие в Элевсин", который ожидается на прилавках книжных магазинов уже 29 сентября. Ее также можно будет купить по подписке и в онлайн магазинах.

Эта книга станет неким продолжением знаменитого произведения Пелевина "Transhumanism Inc", вышедшего еще в 2021 году. Восторг и ожидание поклонников писателя достигает апогея, ведь в основе сюжета лежит таинственная "мускусная ночь" — событие, которое приподняло завесу над тайной восстания алгоритмов, чуть не унесшего в своем пучине нашу планету.

Начало продаж запланировано на 20:23 по московскому времени.

"Путешествие в Элевсин" станет юбилейным, двадцатым по счету романом Виктора Пелевина, что является еще одной причиной радоваться и ожидать с нетерпением этой книги. 

 

Букмейт
Опубликовано: 11.09.2023 09:12 0 165
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Как поддерживают молодых работников, прошедших службу в армии на калужских предприятиях
Новикомбанк научил принимать правильные финансовые решения
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ «ЭКО-СЧЕТ»
Новикомбанк увеличил кешбэки
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Все опросы
Новости партнеров
Скачать Prezi бесплатно
Зачем собакам груминг: прихоть или необходимость
Что такое льготная ипотека?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru